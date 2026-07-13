Oltre cento sanzioni nel fine settimana sulle spiagge del territorio comunale di Sassari nell'ambito dell'operazione "Litorali sicuri" della Polizia locale. I controlli hanno riguardato in particolare i comportamenti che possono mettere a rischio la sicurezza delle persone e la tutela dell'ambiente.

Tra le violazioni contestate figurano auto lasciate in aree protette, veicoli parcheggiati negli spazi riservati alle persone con disabilità, soprattutto nella zona della rotonda di Platamona, e mezzi lasciati all'interno delle pinete, con il rischio di provocare incendi.

La maggior parte delle sanzioni è stata elevata a Porto Ferro, area particolarmente delicata dal punto di vista naturalistico e caratterizzata da un elevato rischio incendi. In particolare, alcune auto lasciate nella pineta, nonostante la presenza della segnaletica che vieta la sosta, avrebbero potuto favorire l'innesco di roghi capaci di danneggiare la macchia mediterranea presente nella zona protetta.

Dall'inizio della stagione estiva gli agenti della Polizia locale stanno monitorando i litorali sassaresi per prevenire comportamenti illeciti come campeggio abusivo, accensione di fuochi, abbandono di rifiuti e sosta indiscriminata nelle aree boschive e dunali.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni sulle aree demaniali e lungo la costa, con particolare attenzione al rispetto delle norme antincendio, al divieto di fumo in spiaggia, al corretto utilizzo dei parcheggi e alla tutela del patrimonio naturale, compreso il divieto di abbandonare mozziconi e di asportare sabbia e conchiglie.