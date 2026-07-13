Nessuna criticità prevista al momento per l'erogazione dell'acqua alle aziende agricole del Nord Sardegna e della Nurra. La stagione irrigua dovrebbe proseguire regolarmente, secondo quanto emerso dall'incontro tra Coldiretti Nord Sardegna e l'assessore regionale dei Lavori pubblici Antonio Piu.

Il confronto, richiesto dall'organizzazione agricola, ha permesso di fare il punto sulla disponibilità della risorsa negli invasi, attualmente considerata su livelli confortanti, e sull'efficienza delle reti e dei sistemi di distribuzione.

"Rassicurazioni importanti, che consentono agli imprenditori di programmare il lavoro con maggiore tranquillità", ha spiegato Antonello Fois, presidente di Coldiretti Nord Sardegna, sottolineando l'importanza del confronto con le istituzioni. "È questo il metodo che serve: confronto costante con le istituzioni, informazioni ufficiali e scelte basate sui fatti, evitando allarmismi che, quando non trovano riscontro nella realtà, finiscono soltanto per creare incertezza nel comparto".

Durante la riunione è stato affrontato anche il tema del sistema Temo-Cuga. Nonostante il recente guasto tecnico, la disponibilità idrica permetterà di garantire l'approvvigionamento irriguo per tutta l'estate, mentre sono in corso gli interventi di emergenza e quelli per il ripristino definitivo dell'impianto.

"Coldiretti continuerà a vigilare affinché gli interventi programmati vengano realizzati nei tempi previsti e l'approvvigionamento idrico sia garantito per tutta la stagione", ha aggiunto il direttore Marco Locci. "La disponibilità della risorsa non basta, servono reti efficienti, manutenzioni costanti e investimenti infrastrutturali per ridurre le perdite e rendere il sistema idrico sardo sempre più sicuro e moderno".