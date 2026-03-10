La colazione al bar, una passeggiata per le vie del quartiere e infine il rientro a casa: una semplice routine fatta di abitudini che scandiscono le giornate di tante persone anziane. Ma a Lodi, per un dolcissimo signore 90enne, questa volta qualcosa è andato purtroppo storto.

Qualche mattina fa, l'uomo è uscito per la sua immancabile colazione come sempre ma, più passava il tempo, però, e di lui non si avevano più notizie e a casa la moglie iniziava a preoccuparsi. La donna, con la voce tremante, ha così deciso di chiamare il numero di emergenza 113 per dire che suo marito non era rientrato.

La macchina dei soccorsi è scattata all’istante: le Volanti della Polizia hanno iniziato a perlustrare la zona con gli agenti che controllavano scrupolosamente i luoghi che l’anziano avrebbe potuto frequentare, come i bar, le strade vicine, i cantieri. Le ricerche si sono concentrano anche nei dintorni del ponte sull’Adda.

Poi, finalmente, la buona notizia: il nonnino 90enne è stato rintracciato al bar dell’ospedale, e fortunatamente non era ferito né in difficoltà, ma si era semplicemente addormentato su una poltrona. Agli agenti, come riportato sulla pagina ufficiale della Polizia di Stato, ha raccontato di aver attraversato un momento di sconforto, di quelli che possono arrivare all’improvviso, ma che era pronto a tornare a casa. Ad accompagnarlo sono gli agenti Eduardo e Dario.

Quando sono arrivati davanti alla porta, la moglie è corsa ad abbracciarlo, ancora scossa per la paura appena vissuta. Pochi minuti dopo è arrivato anche il figlio, che ha ringraziato i poliziotti per la rapidità delle ricerche e per la gentilezza dimostrata.

Un intervento che si è concluso in maniera ottimale, grazie all'impegno delle forze dell'ordine che non solo gestiscono le situazioni d'emergenza, ma contribuiscono anche a ristabilire la tranquillità negli ambienti domestici e a ridare un sorriso a coloro che, per un breve periodo, hanno vissuto il peggio.