Momenti di apprensione oggi pomeriggio a Nuoro, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione situata all’angolo tra via Manzoni e via Convento, in pieno centro città. L’allarme è scattato intorno alle 14:10, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi all’interno dell’appartamento.

Quattro squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Nuoro, supportate da mezzi speciali tra cui un’autoscala e un’autobotte, sono intervenute tempestivamente riuscendo a domare il rogo prima che si estendesse all’intero immobile. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso.

Fortunatamente non si registrano feriti. Le cause dell’incendio restano da accertare e saranno chiarite al termine degli interventi di messa in sicurezza da parte dei tecnici.