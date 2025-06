Un'operazione congiunta dei Carabinieri ha colpito al cuore un traffico di droga che si estendeva tra Lombardia e Sardegna. All'alba del 4 giugno, nelle province di Milano, Varese, Lecco e Cagliari, sono scattati gli arresti per quattro persone di nazionalità italiana, marocchina e albanese, di età compresa tra i 32 e i 67 anni. I provvedimenti, eseguiti dai militari delle Stazioni di Settimo Milanese e Cornaredo con il supporto delle Compagnie Carabinieri di Cagliari e Merate, sono stati disposti dal Gip del Tribunale di Milano su richiesta della locale Procura.

Gli arrestati sono ritenuti responsabili, in concorso, di detenzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti. Le indagini, iniziate nel marzo 2024, hanno permesso di ricostruire nel dettaglio il modus operandi del gruppo criminale attivo in particolare a Milano, Settimo Milanese e Cornaredo.

Si tratta della seconda fase di un’inchiesta articolata: già nel novembre 2024 tre persone erano finite in carcere a seguito della prima tranche dell’indagine. In totale, durante le attività investigative sono stati eseguiti cinque arresti in flagranza di reato, che hanno rafforzato ulteriormente il quadro accusatorio.

Oltre agli arresti, i Carabinieri hanno proceduto con un sequestro preventivo per equivalente di beni e conti per un valore complessivo di 615.265 euro. Tra i beni colpiti dal provvedimento figurano denaro contante, conti correnti bancari, immobili e appartamenti di pregio riconducibili agli indagati.

I quattro arrestati sono stati trasferiti presso le case circondariali di San Vittore e Cagliari, dove resteranno a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nel frattempo, l’inchiesta prosegue per chiarire eventuali ulteriori ramificazioni del traffico illecito.