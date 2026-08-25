Secondo quanto confermato dall'Istituto superiore di sanità, i campioni prelevati dal corpicino di Anna Rosa, la bimba di 4 anni deceduta presso l'ospedale dei Bambini di Palermo, risultano positivi alla difterite. La piccola non sarebbe stata vaccinata.

"Le indagini sui campioni giunti dall’Arnas civico di Cristina Benfratelli hanno dato esito positivo per il Corynebacterium diphteriae ed hanno rilevato il gene della tossina responsabile della difterite respiratoria" che ha causato la morte della bambina, rende noto l'Iss, come riporta Rai News.

Intanto, i genitori della piccola, indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno presentato alla procura palermitana una denuncia querela ai tre ospedali che hanno avuto in cura la bambina dal 13 al 19 agosto.

Nel mentre, stanno migliorando le condizioni del cuginetto, ricoverato anch'egli per difterite presso l'Ospedale dei Bambini, dove è in isolamento insieme ai genitori, i quali hanno sottolineato che il figlio, a differenza della cuginetta deceduta il 20 agosto, è stato vaccinato.

Si sono registrati almeno dieci casi positivi al batterio della difterite tra i parenti della bambina, ma fortunatamente le persone colpite, soprattutto minori, stanno reagendo bene grazie alla vaccinazione, sebbene dovranno rimanere in isolamento.

Dopo la tragica perdita della figlia, tutta la famiglia è stata sottoposta a chemioprofilassi antibiotica e i fratellini sono stati vaccinati come misura preventiva.