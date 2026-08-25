Una bambina di 5 anni è precipitata durante la mattinata di oggi, martedì 25 agosto 2026, dal quinto piano del condominio in cui vive a Montebelluna, in provincia di Treviso. La caduta, di oltre dieci metri, come informa Tg Com 24, sarebbe stata fortunatamente interrotta dal terrazzino di un appartamento al secondo piano.

La piccola è stata immediatamente soccorsa e presa in cura dall’ospedale di Treviso, dove è stata trasferita per ricevere le necessarie cure. Le sue condizioni sono state inizialmente definite gravissime, ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori e sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Secondo le prime informazioni riportate dal quotidiano online, al momento della caduta la bambina si trovava in casa insieme ai due genitori, un uomo cinese e una donna cambogiana. I genitori avrebbero riferito ai carabinieri di non essersi accorti di quanto stava accadendo in quanto si trovavano già seduti a tavola per il pranzo.

Tra le ipotesi al momento prese in considerazione c’è quella che la bambina sia riuscita a scavalcare il parapetto del terrazzino dell’abitazione, precipitando poi fino al terrazzo situato tre piani più in basso.

A dare l’allarme non sarebbero stati i genitori, ma alcuni residenti del condominio, che hanno sentito il pianto della piccola dopo la caduta e hanno immediatamente chiesto aiuto.