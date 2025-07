La Sardegna si conferma come una delle principali destinazioni balneari d'Italia nel 2025, con ben 22 spiagge posizionate nella top 30 delle preferite dagli utenti secondo l'analisi condotta da Holidu, noto portale di prenotazioni vacanziere europee che ha utilizzato i dati di Google Maps. Al vertice della classifica si conferma la spiaggia dei Conigli a Lampedusa, con un eccezionale punteggio medio di 4,9 su 5 basato su quasi 3.000 recensioni degli utenti su Google. In seconda posizione si piazza Cala Mariolu nel comune di Baunei, con un ottimo punteggio di 4,8 e oltre 5.500 recensioni, seguita dalla rinomata spiaggia di Tuerredda a Teulada, che vanta 4,7 punti su oltre 15.800 recensioni, il numero più alto tra le spiagge classificate. La supremazia della Sardegna è ulteriormente sottolineata dalla presenza di altre prestigiose località balneari come Is Arutas, Porto Giunco, Su Giudeu, Mari Pintau, Piscinas e Punta Molentis tra le prime posizioni della graduatoria. La classifica è stata stilata dal team di esperti di Holidu selezionando le spiagge con i punteggi più elevati e un numero minimo di recensioni superiori a 500, basandosi sulle valutazioni medie degli utenti su Google Maps. In caso di parità di punteggio, è stato dato precedenza alle spiagge con il maggior numero di recensioni, premiando così quelle più apprezzate dal pubblico.