In Spagna, due persone hanno perso la vita a seguito del vasto incendio che da martedì pomeriggio sta devastando Torrefeta, in Catalogna. Come informa Tg com 24, le vittime sono state trovate all'interno dell'area bruciata, nel comune di Coscò, distante 20 km dal punto di origine delle fiamme.

L'incendio, alimentato da intense raffiche di vento e dalle alte temperature, ha già consumato circa 5.000 ettari di terreno agricolo. Come misura precauzionale, la protezione civile ha ordinato il confinamento in casa, con porte e finestre chiuse, per circa 20.000 residenti di nove comuni catalani colpiti dal denso fumo, che si è diffuso fino a 300 km creando una colonna di 14 km di diametro, un evento senza precedenti in Catalogna.

Tuttavia, durante la notte, il confinamento è stato revocato in gran parte delle zone coinvolte. Oltre al principale focolaio, un altro incendio è scoppiato nello stesso distretto, a Sanauja, bruciando circa 40 ettari di vegetazione.

Nonostante le dimensioni delle fiamme, i vigili del fuoco sono riusciti a stabilizzare il fronte dell'incendio e ora stanno concentrando gli sforzi sulla revisione dell'intero perimetro al fine di escludere ulteriori vittime e prevenire eventuali riaccensioni, soprattutto considerando l'onda di calore con temperature record vicine ai 40 gradi che persistono in alcune regioni della penisola iberica.