Non si placa l’emergenza incendi in Sardegna. Dopo i roghi che nei giorni scorsi hanno devastato diverse aree dell’Isola, con circa 105 ettari di territorio andati in fumo tra Selargius e Bonorva, un nuovo fronte di fuoco impegna le squadre antincendio.

Il Corpo Forestale è infatti intervenuto su un incendio divampato nelle campagne del Comune di Oliena, nella località “Nuraghe Gollei”. Per supportare le operazioni di spegnimento è entrato in azione anche un elicottero proveniente dalla base operativa di Farcana.

Sul posto ha coordinato gli interventi il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Orgosolo, che sta gestendo le attività per contenere il fronte delle fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata.

Un nuovo episodio che si aggiunge a una fase particolarmente delicata per l’Isola, già segnata nei giorni scorsi da diversi incendi. Questa mattina un altro intervento ha richiesto l’impiego delle squadre antincendio a Loceri, dove è stato necessario affrontare un nuovo rogo.