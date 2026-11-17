Dopo 5 anni di assenza, la Ginecologia torna a Siniscola: si tratta di una delle principali novità nell'ambito del potenziamento dei servizi sanitari territoriali promosso dall'ASL di Nuoro attraverso il Distretto Socio Sanitario di Siniscola, con l'obiettivo di ampliare l'offerta specialistica e rendere le prestazioni più accessibili ai cittadini.

Il servizio sarà garantito dalla dottoressa Annalisa Pisu, presente ogni lunedì nella Casa della Comunità di Siniscola e ogni martedì presso il Poliambulatorio di Orosei. Un importante passo avanti per l'assistenza dedicata alla salute della donna, che potrà contare nuovamente su un punto di riferimento specialistico nel territorio.

Parallelamente viene rafforzata anche l'assistenza reumatologica, grazie all'attività della dottoressa Francesca Salaris e del dottor Nicolò Melis. Le prestazioni saranno assicurate secondo la programmazione prevista: il mercoledì a Siniscola e il giovedì e venerdì a Orosei.

L'ampliamento delle attività specialistiche si inserisce in un più ampio programma di riorganizzazione dell'assistenza territoriale, finalizzato a valorizzare le strutture sanitarie locali e a ridurre la necessità per i pazienti di spostarsi verso altri centri per ricevere le cure.

La Casa della Comunità di Siniscola e il Poliambulatorio di Orosei rafforzano così il proprio ruolo di presidi di prossimità, con servizi pensati per garantire continuità assistenziale e una maggiore integrazione tra professionisti e strutture sanitarie.

"Il rafforzamento dell'attività specialistica territoriale costituisce una delle priorità del Distretto - dichiara la dottoressa Maria Vittoria Masala, Direttrice del Distretto Socio Sanitario di Siniscola -. Il nostro obiettivo è costruire progressivamente un'offerta sanitaria più completa e accessibile, capace di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini, limitando per quanto possibile la necessità di spostarsi verso altri centri. Il ripristino della ginecologia a Siniscola, dopo cinque anni di assenza, rappresenta un risultato particolarmente significativo, così come il consolidamento dell'assistenza reumatologica nelle due sedi. Si tratta di interventi che si inseriscono in un programma più ampio di valorizzazione della specialistica ambulatoriale e di rafforzamento della sanità di prossimità".

Sull'importanza degli interventi è intervenuto anche il Direttore Generale dell'ASL 3 di Nuoro, Francesco Trotta, che ha sottolineato il valore del rafforzamento dei servizi territoriali per garantire maggiore equità nell'accesso alle cure.

"Il potenziamento della specialistica ambulatoriale nel Distretto di Siniscola è la dimostrazione concreta di come la riorganizzazione dell'assistenza territoriale stia producendo risultati tangibili per i cittadini - sottolinea il dottor Francesco Trotta, Direttore Generale dell'ASL 3 di Nuoro -. Investire sulle Case della Comunità e sui Poliambulatori significa portare le cure vicino alle persone, ridurre gli spostamenti e garantire equità di accesso in tutto il territorio. Continueremo a lavorare in questa direzione, valorizzando i professionisti e le strutture distrettuali, perché la sanità di prossimità è la vera sanità del futuro per la nostra Azienda".

A evidenziare la rilevanza del potenziamento specialistico è anche la Direttrice Sanitaria dell'ASL 3 di Nuoro, Antonella Calvisi, che richiama l'attenzione sulla continuità delle cure e sull'integrazione tra ospedale e territorio.

"Il ripristino della ginecologia e il consolidamento della reumatologia rappresentano un passo importante per garantire appropriatezza, continuità e qualità delle cure sul territorio - afferma la dottoressa Antonella Calvisi, Direttrice Sanitaria dell'ASL 3 di Nuoro -. Rafforzare la specialistica ambulatoriale nelle strutture distrettuali significa offrire ai cittadini percorsi assistenziali più completi e vicini a casa, valorizzando al tempo stesso il lavoro in equipe e l'integrazione tra ospedale e territorio. È questa la direzione in cui stiamo orientando l'organizzazione sanitaria aziendale, con particolare attenzione alla salute della donna e alla presa in carico delle patologie croniche".

La Direzione del Distretto ha infine espresso un ringraziamento ai professionisti coinvolti per la disponibilità e l'impegno nel miglioramento dei servizi offerti alla popolazione.

Il percorso di potenziamento proseguirà con una progressiva riorganizzazione della specialistica ambulatoriale, sempre più orientata alle esigenze sanitarie del territorio e alla valorizzazione delle strutture distrettuali.