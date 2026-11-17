Una maschera non è un costume. È memoria che cammina, è il passo pesante di un popolo che da secoli si porta addosso campanacci e speranze. E quando qualcuno la piega a un copione, a ferirsi non è soltanto un rito: è un'intera comunità.



È questo il sentimento che la Pro Loco di Mamoiada affida ai social all'indomani della prima serata di "177 giorni. Il rapimento di Farouk", la serie diretta da Carlo Carlei e andata in onda lunedì 16 novembre su Rai 1. La fiction ripercorre il sequestro del piccolo Farouk Kassam, rapito a sette anni nella villa di famiglia a Porto Cervo il 15 gennaio 1992 e liberato dopo 177 giorni di prigionia. In alcune scene compaiono i Mamuthones e gli Issohadores. Ed è proprio lì che, per l'associazione, qualcosa si è spezzato.



«La dignità di Mamoiada, dei Mamuthones e degli Issohadores non è in vendita né sacrificabile per esigenze di copione», scrive in rete la Pro Loco, che parla di un «grave e inaccettabile travisamento culturale, storico e identitario».



La collaborazione era nata mesi fa, nel segno della fiducia. «Mossi da spirito di collaborazione ma anche di rispetto nei confronti della famiglia Kassam – racconta l'associazione – avevamo accolto la richiesta della produzione di inserire i nostri Mamuthones e Issohadores». Dopo quello che la Pro Loco definisce «un confronto trasparente», era stata posta una condizione imprescindibile: tutelare il vero significato della maschera. «L'Issohadore che compie la presa con la fune non compie mai un atto ostile – ricordano da Mamoiada – ma un gesto antico e sacro di buon auspicio e protezione».



Con la produzione, spiega la Pro Loco, era stato concordato e girato un momento di vicinanza al padre del bambino. L'Issohadore gli si rivolgeva in sardo: «Arrumba calmu, ha hustu di vattidi petzi vortzuna». Secondo l'associazione, era un invito a stare tranquillo, perché quel gesto poteva portargli fortuna nella ricerca del figlio.



Secondo la Pro Loco, però, sullo schermo è arrivato altro. «Ciò che è andato in onda è l'esatto opposto», denuncia. La voce del socio, sostiene l'associazione, sarebbe stata doppiata «con un accento estraneo al nostro paese» e trasformata in una frase minacciosa: «Con quale coraggio ti presenti qui?». In un'altra inquadratura, sempre secondo la Pro Loco, un altro componente del gruppo intima al padre di andarsene. «Un simbolo di accortezza, auspicio e comunità – scrivono – è stato dipinto falsamente come un'espressione di omertà o minaccia mafiosa».



Le contestazioni non si fermano alla maschera. La Pro Loco denuncia quello che definisce un «falso storico»: la fiction farebbe passare l'idea che l'auto dei rapitori sia stata ritrovata a Mamoiada, legando così il nome del paese, scrivono, «arbitrariamente e gravemente» a un sequestro atroce. L'associazione contesta anche la scena in cui il padre del bambino viene cacciato da un locale del posto, una rappresentazione che a suo dire calpesta «il valore sacro dell'ospitalità barbaricina, che da sempre contraddistingue la nostra gente».



Per la Pro Loco non si tratta di una sfumatura narrativa.

«Tutto ciò non è "licenza poetica" – conclude – è un danno inimmaginabile all'immagine di Mamoiada, al lavoro culturale che portiamo avanti ogni giorno e alla memoria di un'intera comunità. Non possiamo accettare che il servizio pubblico televisivo offenda così la nostra identità».



La serie proseguirà con altre due serate. Nel frattempo, a Mamoiada si guarda già a gennaio, a Sant'Antonio, quando i Mamuthones torneranno a scuotere i loro campanacci tra i fuochi.

Lo faranno come sempre, per buon auspicio. Perché la fune dell'Issohadore, qui, è sempre stata come un abbraccio.