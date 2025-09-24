Incidente stradale, durante la serata di ieri, martedì 23 settembre, a Settimo San Pietro, lungo la Strada Provinciale 15, all’intersezione con via Corsica, dove sono stati coinvolti nel sinistro un'auto e una moto.

Secondo una prima ricostruzione, come riferito dai Carabinieri di Quartu Sant'Elena, sembra che una Fiat Panda 4x4 proveniente da via Corsica abbia ignorato la segnaletica di precedenza mentre cercava di entrare sulla SP 15, causando una collisione con un motociclo Honda SH125 che viaggiava lungo la strada provinciale in direzione Settimo San Pietro-Selargius.

L'impatto ha fatto sbalzare per circa quindici metri il conducente del motociclo, che è stato prontamente assistito dal personale medico del 118 e trasportato in condizioni gialle al pronto soccorso del Policlinico di Monserrato.

Attualmente sono in corso ulteriori indagini e accertamenti per determinare con precisione come sia avvenuto l'incidente.