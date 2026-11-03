Un giovane accoltellato a Desulo, a notte inoltrata, la scorsa domenica , 1° novembre 2026, è al centro di una nota diffusa dalla sindaca Alessandra Claudia Peddio, che interviene per chiarire la collocazione temporale dell’episodio e respingere qualsiasi collegamento con la manifestazione "La Montagna Produce".

"In merito all’episodio criminoso verificatosi avant'ieri sera, in cui un ragazzo è rimasto ferito a seguito di accoltellamento, ritengo doveroso, per correttezza di informazione, fare una precisazione".

La prima cittadina ricostruisce quindi la scansione temporale della manifestazione, sottolineando che le attività si erano concluse regolarmente prima dell’episodio di cronaca, "I fatti non sono collegati in alcun modo alla manifestazione 'La Montagna Produce'. La manifestazione, come da Ordinanza sindacale a mia firma, si era regolarmente e puntualmente conclusa alle ore 20:00, con chiusura del circuito, cessazione di tutte le attività autorizzate e deflusso del pubblico - precisa la sindaca Peddio -. L’episodio di cronaca nera si è verificato a notte inoltrata, quindi fuori dall’orario della manifestazione, quando la stessa non era più in essere".

La sindaca ribadisce quindi la necessità di non associare l’accaduto alla manifestazione, evidenziando le possibili ripercussioni sull’immagine dell’iniziativa, "Associare un fatto così grave alla 'Montagna Produce' non è corretto, non corrisponde al vero e rischia di danneggiare l’immagine di una manifestazione che si è svolta nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza previste".

La nota comprende anche un messaggio di vicinanza al giovane rimasto ferito e ai suoi familiari, insieme alla condanna di ogni forma di violenza, "Esprimo, ovviamente, la mia personale vicinanza e solidarietà al ragazzo coinvolto e alla sua famiglia, condannando ogni forma di violenza. Confidiamo e lasciamo lavorare le Forze dell’Ordine per il pieno accertamento dei fatti", conclude la sindaca.