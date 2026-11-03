Dopo più di cinque anni senza un presidio di medicina di base, Ula Tirso si prepara a ritrovare un punto di riferimento per l'assistenza sanitaria: entro la fine del mese di novembre, infatti, dovrebbe entrare in funzione il nuovo servizio presso la struttura comunale di via Cagliari, destinata ad accogliere l'ambulatorio medico.

Un intervento atteso da tempo in paese, dove circa 250 residenti sono stati costretti a rivolgersi alle strutture sanitarie dei comuni vicini, mentre un numero simile di cittadini ha dovuto invece fare riferimento ai medici di famiglia presenti negli altri centri del Guilcier, affrontando continui spostamenti anche per prestazioni semplici come il rinnovo delle ricette.

La soluzione arriva dalla collaborazione tra l'Asl di Oristano e l'amministrazione comunale, che ha messo a disposizione i locali di via Cagliari in comodato d'uso e ha provveduto ai lavori di sistemazione degli ambienti. Gli interventi hanno riguardato anche l'allestimento dello studio medico e della sala d'attesa, e resta ormai solo da definire la data ufficiale di apertura.

L'attivazione dell'ambulatorio rappresenterà dunque un primo passo per ridurre i disagi legati alla carenza di assistenza sanitaria sul territorio e restituire ai residenti un servizio di prossimità atteso da anni.