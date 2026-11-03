Modifiche alla circolazione, durante le ore notturne, su due strade statali del Sassarese per consentire l'esecuzione di alcuni interventi sulla rete ferroviaria da parte di Rfi, che interesseranno la 127 bis “Settentrionale Sarda” e la 128 bis “Centrale Sarda”, con la chiusura temporanea dei passaggi a livello dalle 23 alle 5 del mattino successivo.

A comunicarlo è Anas, che ha disposto le limitazioni in accordo con gli interventi programmati.

Sulla statale 127 bis, l'interdizione riguarderà il passaggio a livello situato al chilometro 6,100. La chiusura sarà attiva per tre notti consecutive, a partire da oggi, martedì 3 novembre 2026, e fino al prossimo giovedì 5 novembre. Il presidio sarà garantito dal personale di Rfi. Per eventuali emergenze è disponibile il numero telefonico 3138010232.

Le limitazioni interesseranno anche la statale 128 bis, dove sarà chiuso il passaggio a livello al chilometro 76,600 nelle notti di mercoledì 4 e giovedì 5 novembre.

Per i veicoli provenienti da Mores sarà predisposto un percorso alternativo con deviazione al chilometro 78,020 sulla provinciale 63 in direzione Chilivani. Da qui si proseguirà lungo la provinciale 1 verso Ozieri e successivamente sulla statale 132, fino al rientro sulla 128 bis. Il medesimo itinerario, in direzione inversa, sarà utilizzato dai mezzi provenienti da Ozieri.

Sulla statale 128 bis resterà comunque consentita la circolazione locale nei tratti compresi tra i chilometri 78,020 e 76,660 e tra i chilometri 64,200 e 76,660.

Le chiusure saranno limitate esclusivamente alla fascia notturna, con l'obiettivo di consentire lo svolgimento dei lavori ferroviari in condizioni di sicurezza.