Passamontagna sul volto e coltello in pugno puntato contro la titolare per farsi consegnare l’incasso. È scattato così il tentativo di rapina a mano armata in una tabaccheria a Sardara, dove un 52enne è stato poi rintracciato e arrestato dai Carabinieri della locale Stazione.

La vicenda nel centro del paese, dove l’uomo, con il volto travisato, avrebbe fatto irruzione in una tabaccheria e minacciato la commerciante con un’arma da taglio, intimandole di consegnare tutto il denaro presente in cassa.

La ferma reazione della titolare lo ha però costretto a desistere. Il malvivente si è quindi dato alla fuga a piedi, cercando di far perdere le proprie tracce tra le vie vicine.

La segnalazione della commerciante ha fatto scattare immediatamente le ricerche. Una pattuglia dei Carabinieri, impegnata in un servizio di controllo del territorio e già in transito nella zona, è riuscita così a intercettare il sospettato a poca distanza dalla tabaccheria.

I militari lo hanno bloccato e disarmato, impedendogli di proseguire la fuga. Si tratta di un 52enne residente nel paese, arrestato con le accuse di tentata rapina aggravata e porto abusivo di arma da taglio.

L'intervento tempestivo dei Carabinieri ha consentito di individuare il presunto responsabile nel giro di pochi minuti, evitando che potesse allontanarsi.

L'uomo è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. La vicenda si trova nella fase delle indagini preliminari e per l'indagato vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.