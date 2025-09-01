Dalle ore 14:00 circa di oggi, lunedì 1° settembre, i Vigili del Fuoco di Cagliari sono impegnati a domare un vasto incendio che interessa vegetazione, stoppie e ramaglie su un terreno privato situato lungo la strada Provinciale 17, Viale Leonardo Da Vinci, nel comune di Quartu Sant'Elena.

Attualmente la situazione è sotto controllo, ma le squadre continuano a lavorare per spegnere le fiamme e ammassare i residui di potature utilizzando un veicolo cingolato speciale del Gos (Gruppo Operativo Speciale) movimento terra. Inoltre, sono in corso operazioni di bonifica per eliminare i focolai residui nelle aree circostanti al fine di prevenire la propagazione delle fiamme, soprattutto verso serre e abitazioni sparse nella zona, alimentate dal vento.

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo dell'incendio sono intervenuti il Corpo Forestale e Vigilanza ambientale della regione Sardegna, insieme a una squadra di volontari della Protezione Civile antincendio regionale, per affrontare congiuntamente l'emergenza.