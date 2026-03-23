Venerdì 27 marzo 2026, alle ore 10:00, presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di Nuoro (Via Papandrea 8), si terrà l’incontro “Pane Carasau di Sardegna IGP e Pane Pistoccu d’Ogliastra IGP: il percorso di riconoscimento e le opportunità per il territorio”.

L’appuntamento è dedicato allo stato dell’iter di registrazione delle due Indicazioni Geografiche Protette e al confronto sulle prospettive per la filiera e per il territorio: dalla tutela dell’identità produttiva e della tradizione locale alle opportunità di posizionamento sui mercati, fino ai temi della certificazione, dei controlli e delle strategie di sviluppo nel quadro della DOP/IGP economy.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Agostino Cicalò. Seguirà l’intervento del Gruppo di Consulenti – Bioeco SRL, con Maria Antonietta Dessì e Piergiorgio Chelucci, che presenteranno un aggiornamento sullo stato dell’iter presso il MASAF (analisi tecnica della pratica depositata per la registrazione dei due marchi) e una sintesi sulla costituzione dei Comitati e sulla documentazione tecnica, frutto del lavoro di redazione approvato dalle assemblee dei produttori.

Spazio quindi alle voci dei produttori, con Fabrizio Di Napoli (Presidente del Comitato Promotore IGP Pane Carasau di Sardegna) Davide Ferreli (Presidente Comitato Promotore IGP Pane Pistoccu d’Ogliastra) e Alessia Demurtas (Vicepresidente Comitato Promotore IGP Pane Pistoccu d’Ogliastra), che richiameranno l’importanza della coesione tra i laboratori artigianali per la difesa dell’identità produttiva e della tradizione locale e presenteranno i nuovi loghi delle due IGP.

Il punto di vista del mercato e della grande distribuzione sarà affrontato da Michele Orlandi, Direttore Rete CONAD Sardegna, insieme al rappresentante del Gruppo IBBA – CRAI Sardegna, con un focus su posizionamento e performance delle filiere certificate DOP/IGP nella distribuzione organizzata e sul valore dei prodotti certificati e delle linee dedicate nel posizionamento a scaffale e nella risposta del consumatore verso le eccellenze territoriali.

A seguire, Enrico De Micheli, direttore RINA Agrifood (Organismo di certificazione), illustrerà il ruolo di certificazione e controlli come garanzia di trasparenza e qualità nel sistema delle Indicazioni Geografiche.

Il programma prevede inoltre una sezione dedicata alle esperienze consolidate, con l’intervento di Giorgio Fontana, componente del Consorzio per la Tutela del Grana Padano, sui benefici derivanti dalla gestione collettiva di un marchio di qualità.

Con l’intervento di Cesare Mazzetti, Presidente Fondazione Qualivita, si approfondiranno le prospettive della DOP Economy, con un focus su “Carasau e Pistoccu nella DOP Economy” e sulle strategie per una crescita sostenibile e territoriale, evidenziando le ricadute per l’intero territorio e non solo per gli operatori direttamente coinvolti.

Le conclusioni istituzionali sono affidate a Francesco Agus, Assessore Regionale all’Agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna, con un focus sulle strategie regionali per il sostegno alle produzioni di qualità e sull’importanza del consolidamento della filiera cerealicola per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare sardo.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Giuseppe Deiana.