Interventi di manutenzione lungo la rete stradale in provincia di Nuoro, dove Anas ha completato sei chilometri di nuove pavimentazioni su diversi tratti delle statali 389 Var e Dir B, nei territori di Mamoiada e Fonni.

Gli interventi hanno interessato il rifacimento del manto stradale e sono stati accompagnati anche dal rinnovo della segnaletica orizzontale, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza e la percorribilità delle arterie.

Le opere rientrano in un più ampio programma di manutenzione avviato da Anas su tutta la rete di competenza, finalizzato all’adeguamento delle pavimentazioni e alla riqualificazione delle infrastrutture viarie.