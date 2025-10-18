Nel corso della notte a Sanluri, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Cagliari un 52enne residente in paese, accusato di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.

L’uomo, fermato nel centro abitato mentre era al volante della propria Renault, avrebbe mostrato chiari segni di alterazione. Sottoposto a drug test, è risultato positivo e per questo motivo è stato deferito all’autorità giudiziaria.

Il veicolo è stato sequestrato ai fini della successiva confisca e affidato in custodia al proprietario, a cui i militari hanno immediatamente ritirato la patente di guida.

L’operazione rientra nei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando provinciale dei Carabinieri di Cagliari, mirati a contrastare la guida sotto l’effetto di alcol e droga e a garantire la sicurezza stradale e la tutela dell’incolumità dei cittadini.