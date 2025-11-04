Il Cagliari esce sconfitto 2-0 all'Olimpico contro la Lazio in un campo che si conferma stregato per i rossoblù che non vincono qui, sponda biancoceleste, dal 2009. È stata comunque una buona prova quella fornita dai ragazzi di Pisacane che hanno certamente migliorato quelle che erano state le prestazioni delle ultime partite; ciò che è mancato di più è stata la cattiveria e la precisione nel chiudere le azioni offensive proposte.

Il primo tempo, chiuso 0-0, aveva visto i rossoblù iniziare bene per poi soffrire nella parte centrale, tornando poi a essere pericolosi nel finale. Nella ripresa, però, prima Isaksen e poi nel finale Zaccagni (su errore di Prati) hanno permesso ai biancocelesti di portare a casa i tre punti. Nel mezzo il Cagliari ha comunque provato con coraggio a essere pericoloso, frutto di un atteggiamento propositivo con molti giocatori di qualità in campo fin dall'inizio.

Non è comunque bastato per portare a casa dei punti ed è gia tempo di pensare alla prossima gara contro il Como per interrompere il digiuno di sei partite senza vittorie.

FORMAZIONI

Lazio (4‑3-3): Provedel, Lazzari (27 ' st Pellegrini), Gila, Romagnoli (1'st Provstgaard), Marusic, Guendouzi, Cataldi, Basic (16' st Vecino), Isaksen (39'st Pedro), Dia (39' st Noslin), Zaccagni. (55 Furlanetto; 35 Mandas; 23 Hysaj; 4 Patric; 21 Belahyane). All. Sarri

Cagliari (4-2-3-1): Caprile, Zappa, Mina, Luperto, Palestra (34' st Idrissi) Adopo, Prati, Esposito (24' st Luvumbo), Folorunsho (34' st Pavoletti), Gaetano (12' st Felici); Borrelli (24' Kiliçsoy). (18 Di Pardo; 31 Radunovic; 32 Zé Pedro; 15 Juan Rodríguez; 4 Mazzitelli; 21 Cavuoti; 34 Sarno). All. Pisacane Arbitro: Sacchi Reti: Isaksen (20' st) e Zaccagni (46' st)

Recupero: 1' e 4' Angoli: 7 a 5 per la Lazio Ammoniti: Gaetano e Felici per gioco scorretto

PISACANE: “LA DIFFERENZA L’HA FATTA LA GIOCATA DEL SINGOLO”

“Tutto si compensa, abbiamo portato via punti in stadi dove non meritavamo e stasera non mi va di dire che dovevamo portarli via per forza”, ha dichiarato Fabio Pisacane dopo la sconfitta del Cagliari contro la Lazio. L’allenatore si è detto comunque soddisfatto della prestazione, utile per riprendere il cammino interrotto: “Spesso siamo arrivati a un passo e non siamo stati precisi, mi preoccuperei se non ci arrivassimo lì. Dobbiamo lavorare e andare avanti, a nessuno piace prendere due gol”. Pisacane ha poi ammesso che “sul gol di Zaccagni purtroppo Prati ha fatto un errore da matita rossa”, ma ha difeso i giovani in campo: “Non dobbiamo condannarli ma accompagnarli nel percorso”. Infine, su Pavoletti: “Lo conosco bene, so quanto è attaccato alla maglia. Se Ranieri l’ha definito l’Altafini del Cagliari, non mi sposto da quella definizione”.