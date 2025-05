Il Como si sbarazza facilmente del Cagliari, vince 3-1 e ipoteca il decimo posto. Altra prova negativa dei ragazzi di Nicola, che segue quella contro l'Udinese. Dopo la vittoria di Verona, che aveva regalato mezza salvezza, pare che sia stata staccata la spina, anche se per la salvezza matematica bisogna aspettare le altre partite di questo turno o la prossima giornata che vedrà il Cagliari impegnato in casa contro il Venezia.

Dopo il vantaggio firmato Adopo, su gentile regalo di Reina, il Cagliari viene ribaltato già nel primo tempo prima da Caqueret e poi da Strefezza. Nella ripresa poi i lariani sigillano la vittoria con il gol di Cutrone. Rossoblù praticamente non pervenuti, o quantomeno non come ci si sarebbe aspettato nei secondi 45' di gioco. L'impressione è che se salvezza sarà, arriverà anche e soprattutto per le disgrazie altrui.