Un motociclista è rimasto ferito in seguito a un incidente avvenuto questa mattina sulla Statale 388, al chilometro 46.300, nei pressi di Neoneli.

L'uomo era in sella alla propria moto insieme a un gruppo di centauri e, dopo aver perso il controllo del mezzo, è caduto in una piccola scarpata all'interno di un vigneto in località Minda 'e Caddu.

Sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Abbasanta che ha collaborato con il personale sanitario. Inoltre è stato inviato l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco e la squadra del Distaccamento di Sorgono. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Sassari con l'elicottero Areus in codice giallo per accertamenti.

Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi.