Scaffalature arrugginite, ragnatele, accumuli di polvere, intonaci non lavabili, mancanza di aerazione e misure contro gli infestanti con all'interno alimenti ittici surgelati, prodotti non refrigerati e materiali destinati al contatto con gli alimenti, tutti conservati in modo inadeguato. Questa la situazione che si sono trovati davanti i militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, supportati dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS), durante i controlli estivi in diversi esercizi commerciali lungo il lungomare del Poetto, a Cagliari.

Durante le ispezioni, gli uomini del NAS hanno scoperto due depositi alimentari ottenuti dalla divisione di un unico locale di circa quaranta metri quadrati, mai segnalati alle autorità sanitarie competenti. Il legale rappresentante delle due società, un 49enne residente a Cagliari, è stato identificato come responsabile delle violazioni amministrative riscontrate.

Il NAS ha sequestrato i locali, del valore stimato di circa 60.000 euro, e le derrate al loro interno per proteggere la salute pubblica, notificando le prescrizioni necessarie all'autorità sanitaria per le azioni successive. Le società sono state multate complessivamente con 6.000 euro per violazioni a due distinti decreti legislativi.

L'operazione dei Carabinieri fa parte del progetto più ampio "Estate Tranquilla 2025" che sarà attuato in tutta la Sardegna durante la stagione turistica, con particolare attenzione ai locali di ristorazione che aprono proprio in questo periodo.