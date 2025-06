Momenti di terrore intorno alle 20:30 di ieri sera, martedì 17 giugno, quando un'auto in transito in direzione di Olbia ha improvvisamente preso fuoco sulla Strada statale 131, in prossimità dello svincolo per Olbia.

Intervento immediato di una squadra di Vigili del Fuoco della sede centrale di Sassari che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Fortunatamente, i quattro occupanti dell'auto sono riusciti a uscire illesi dal veicolo e a mettersi in salvo prima che le fiamme si diffondessero alla vegetazione circostante.

Sul posto sono intervenuti anche una pattuglia del Corpo Forestale, la Polizia Stradale e i Carabinieri per gestire la situazione.