Una schiusa di Caretta Caretta è stata segnalata ieri mattina sulla spiaggia di Cristolaxedu, a Muravera. L'intervento tempestivo dell'Area Marina Protetta Capo Carbonara e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha permesso di verificare la situazione del nido: delle 104 uova rinvenute, 100 sono risultate schiuse.

Tra i piccoli è stato recuperato anche un esemplare particolarmente debilitato, trasferito al centro di primo soccorso dell'Area Marina Protetta per consentirgli di recuperare le energie. La tartarughina è stata poi liberata nella stessa serata, alle 23:30, tornando in mare.

A dare notizia dell'episodio è il Comune di Muravera, che ha rivolto un ringraziamento a chi ha segnalato tempestivamente la presenza del nido e a quanti hanno partecipato alle operazioni, dall'Area Marina Protetta "Capo Carbonara" al Corpo Forestale e a tutti gli operatori coinvolti.