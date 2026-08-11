È stato scongiurato il rischio di sospensione delle attività della Struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Dopo l’annuncio arrivato nella giornata del 10 agosto, quando la direzione aveva comunicato lo stop temporaneo del Punto Nascita a causa della carenza di specialisti pediatrici e neonatologi, in serata sono state superate le criticità.

La soluzione è arrivata grazie alla collaborazione tra le aziende sanitarie della Sardegna e alla disponibilità di diversi professionisti. È stata infatti attivata una rete di medici specialisti che permetterà di garantire la copertura dei turni e la continuità dell’assistenza a mamme e neonati.

Negli ultimi mesi il reparto, uno dei principali presidi regionali per la salute materno-infantile, aveva dovuto fare i conti con una significativa carenza di personale, non risolta attraverso lo scorrimento della graduatoria di un concorso a tempo indeterminato né con le altre procedure di reclutamento. Una situazione che aveva reso difficoltosa la programmazione dei turni e messo a rischio la continuità del servizio.

Decisivo l’intervento della presidente della Regione Alessandra Todde, con il supporto dell’assessorato regionale alla Sanità, e la collaborazione dei direttori generali delle aziende sanitarie sarde.

«Ringraziamo tutti gli specialisti e i pediatri che, con grande spirito di abnegazione, hanno dato la propria disponibilità, dimostrando ancora una volta quanto sia importante la collaborazione tra le strutture sanitarie regionali», ha dichiarato il manager della ASL 8 Aldo Atzori.

La soluzione consente dunque di mantenere operativo il Punto Nascita e di garantire la continuità assistenziale. Le gestanti che erano state temporaneamente orientate verso altre strutture possono ora rivolgersi agli operatori dell’Ostetricia del presidio per riallineare il proprio percorso nascita. Il Santissima Trinità torna così a garantire a pieno regime il servizio, con l’obiettivo di mantenere il Punto Nascita un riferimento stabile e sicuro per il territorio di Cagliari.