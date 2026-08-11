Lula rinnova il tradizionale appuntamento con la festa di Santa Maria Assunta e lo fa con tre giornate di celebrazioni che, dal 13 al 15 agosto, porteranno nel paese fede, musica, tradizione e spettacolo. Un programma articolato, promosso dalla Parrocchia e da “Sos Fedales” delle leve 1976, 1991 e 2001, che affianca agli appuntamenti religiosi una ricca proposta di iniziative civili pensate per coinvolgere l’intera comunità.

Si parte però già nei primi giorni di agosto con il percorso religioso verso la festa, mentre il cuore delle celebrazioni sarà rappresentato dalla giornata del 15 agosto, solennità dell’Assunta, patrona di Lula, quando la tradizionale processione con la Dormiente attraverserà le vie del paese accompagnata da cavalieri e gruppi folk. Ad arricchire il calendario saranno inoltre musica, animazione, spettacoli, una cena comunitaria e una serata dedicata alle espressioni della tradizione sarda.

Il programma religioso

Il percorso religioso prenderà il via già sabato 1° agosto, alle 21.30, con il Perdono d’Assisi: è previsto il pellegrinaggio dal Santuario di San Francesco di Lula alla Chiesa Santa Maria Assunta di Lula.

Dal 6 al 14 agosto, alle 18.30, nella Chiesa Santa Maria Assunta, si terranno invece la Santa Messa e la Novena, con l’esposizione del simulacro della Dormiente.

Il momento centrale delle celebrazioni religiose sarà sabato 15 agosto. Alle 18.30, nella Chiesa Santa Maria Assunta, sarà celebrata la Santa Messa Solenne in onore di Santa Maria Assunta, animata dal coro “Omines Agrestes”. Alle 19, seguirà la tradizionale processione per le vie del paese con la Dormiente, accompagnata da cavalieri e dai gruppi folk di Lula, Olbia, Irgoli e Oliena.

Tre giornate di festeggiamenti civili

Accanto agli appuntamenti religiosi, il programma civile accompagnerà le giornate del 13, 14 e 15 agosto con iniziative rivolte a tutte le età.

Giovedì 13 agosto, dalle 10.30, al Campo Sportivo “Loc. S’ena”, spazio al Villaggio Acquatico Happysland, con giochi gonfiabili e acquatici per adulti e bambini, toro meccanico, calcio panna e animazione di maxi mascotte e schiuma party.

Venerdì 14 agosto, alle 21.30, al Caseggiato Scolastico, sarà la volta di “Lula Summer Fest”, con un tributo a Max Pezzali di Fabrizio Canta, Max Nostalgia 90 e Carolina Marquez.

La giornata di sabato 15 agosto sarà invece particolarmente ricca. Alle 20.30, al Caseggiato Scolastico, si terrà la Cena Comunitaria, mentre alle 22 prenderà il via “Lula in Festa”, evento dedicato a musica, tradizioni e spettacolo con Giuliano Marongiu.

Alla serata prenderanno parte il Gruppo Folk e mini folk di Lula, il Gruppo Folk “Olibiese” di Olbia, il Gruppo Folk “Battos Moros” di Oliena, il Gruppo Folk “Santu Nicola” di Irgoli, il Tenore “Luvulesu” di Lula, il Tenore “San Gavino” di Oniferi e il Tenore “Sos Battor Moros” di Fonni.

Non mancheranno inoltre gli ospiti della serata: Roberto Tangianu, Peppino Bande, Lucia Budroni e Andrea Zara Incantos. A conclusione della serata è prevista anche l’estrazione della sottoscrizione a premi.

Una festa nel segno della comunità

I festeggiamenti rappresentano dunque un momento di incontro nel quale la devozione per Santa Maria Assunta si accompagna alla valorizzazione delle tradizioni e alla partecipazione dell'intera comunità.

Nel messaggio conclusivo della locandina, i fedales ringraziano la comunità per il sostegno e la partecipazione dimostrati e rivolgono un ringraziamento particolare al parroco don Antonio Cosseddu, che saluta la comunità dopo nove anni, "per la fiducia e il supporto dimostrati nell’organizzazione delle attività, con l’augurio che l’esperienza maturata possa portare frutti negli anni futuri nel cammino del suo sacerdozio".

Il presidente del comitato leva '76, Lucio Lai, sottolinea l'importanza dell'evento: "Una festa che coinvolge tutta la comunità, tanto da rendere necessario l'aumento delle leve organizzatrici. Inizialmente era infatti soltanto la leva dei cinquantenni, poi è stato esteso il coinvolgimento ai 25enni e, infine, dall'anno scorso anche i 35enni. Così anche quest'anno saranno tre le leve protagoniste, che unite garantiranno una festa più articolata e coinvolgente".

"E' una festa attesa e sentita per la comunità di Lula - spiega Lai -. Questa coinvolge anche le associazioni che durante l'anno sono state protagoniste con eventi e iniziative. Noi raccogliamo un testimone dai comitati precedenti, e a nostra volta consegneremo la nostra eredità alle leve successive: un passaggio di consegne testimoniato dalla tradizione della 'pandera', lo stendardo realizzato da ogni leva che verrà donato in onore alla patrona. Ognuna di queste sarà conservata a testimonianza del lavoro dei comitati negli anni. Un segno concreto della partecipazione costante della comunità, che di leva in leva porta avanti questa tradizione onorando il culto dell'Assunta", conclude.