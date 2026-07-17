Dal 27 luglio sarà attivo un nuovo collegamento intermodale tra Nuoro e la rete ferroviaria nazionale, che permetterà di raggiungere Cagliari in un tempo compreso tra 2 ore e 20 minuti e 2 ore e 55 minuti. Il servizio prevede una navetta Arst fino alla stazione di Abbasanta e, da lì, il proseguimento in treno verso Cagliari, Sassari, Olbia e le altre destinazioni servite dalla rete di Rfi.

L'annuncio è stato dato a Nuoro dalla presidente della Regione Alessandra Todde, dall'assessora dei Trasporti Barbara Manca, dal sindaco Emiliano Fenu e dall'amministratore unico di Arst Giovanni Mocci.

Nei giorni feriali saranno disponibili 16 collegamenti giornalieri tra Nuoro e Cagliari, otto per ciascun senso di marcia: sei con interscambio tra autobus e treno ad Abbasanta e due effettuati esclusivamente in autobus. Nei festivi, invece, sono previsti otto collegamenti complessivi, quattro per direzione, con due servizi intermodali e due su gomma. In queste giornate l'interscambio avverrà a Oristano, in linea con il programma operativo di Trenitalia.

"Oggi compiamo un passo che il territorio attendeva da molti anni - dichiara Todde - per la prima volta Nuoro viene collegata in maniera rapida al sistema ferroviario della Sardegna. Non si tratta soltanto di un nuovo servizio, ma di una scelta strategica che migliora concretamente la mobilità delle persone, riduce i tempi di percorrenza e rafforza i collegamenti con il resto dell'Isola".

"Sappiamo bene che l'obiettivo finale è un altro: collegare stabilmente Nuoro alla rete ferroviaria regionale - dice Manca - Questo servizio rappresenta un primo tassello concreto in quella direzione".