Ventotto marescialli, quattordici brigadieri e due appuntati/carabinieri sono stati recentemente trasferiti a Nuoro per unirsi ai reparti militari della provincia. Questi nuovi arrivi provengono da varie scuole di formazione dell'Arma e da altri reparti in Italia e in Sardegna.

Il Colonnello Gennaro Cassese, Comandante Provinciale di Nuoro, ha dato loro il benvenuto alla caserma di Sant'Onofrio, sottolineando l'importanza di sviluppare competenze professionali in un contesto unico come quello dell'entroterra sardo. In seguito, i militari sono stati accolti dal Prefetto Alessandra Nigro, che ha elogiato il ruolo cruciale dei membri dell'Arma come collaboratori indispensabili. Ha incoraggiato tutti loro a lavorare con impegno e successo nel territorio barbaricino, rappresentando la legalità e le Istituzioni con vicinanza alla comunità e capacità di ascolto.