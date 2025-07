Sono stati sorpresi a cacciare illegalmente con un fucile proibito e munizioni non consentite, inoltre in una delle loro auto, sono state rinvenute le carcasse di un daino e un cinghiale, entrambi occultati Due uomini sono stati così denunciati dai Carabinieri di Torre dei Corsari dopo di un'indagine sulla caccia illegale.

Si tratta di un operaio di 46 anni di San Gavino Monreale e di un allevatore di 55 anni di Arbus. Durante un controllo effettuato alle prime ore del mattino a Sa Caddàia, nel territorio di Arbus, i due sono stati denunciati per abbattimento, cattura o detenzione di mammiferi protetti, l'esercizio della caccia in periodo di divieto generale e l'uso di munizionamento non consentito, e il materiale è stato sequestrato.

Questa azione rientra nel quadro delle attività dei Carabinieri per proteggere l'ambiente e la fauna selvatica, assicurando una sorveglianza costante contro il bracconaggio e per preservare l'equilibrio naturale dei territori.