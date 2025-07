È indagato per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna di 31 anni, un 25enne disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, residente a Serramanna, dove i Carabinieri della locale stazione, supportati dai colleghi della Stazione di Samatzai, hanno messo in atto nei suoi confronti una misura cautelare di arresti domiciliari, come ordinato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lanusei.

Dopo essere stato perquisito senza esito positivo, compresa la verifica sul possesso di armi, il giovane è stato condotto presso la sua abitazione designata per gli arresti domiciliari. Le autorità giudiziarie sono state informate e i Carabinieri di Serramanna continuano le indagini per chiarire ulteriori dettagli e responsabilità legate al caso.