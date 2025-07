È stato trovato in possesso di 80 involucri di cocaina, nascosti nello zaino all'interno di un cartone vuoto di latte e in una valigetta da pronto soccorso per auto, per un peso totale di un chilo e 170 grammi.

La scoperta nel pomeriggio di ieri, lunedì 28 luglio: gli agenti del Commissariato P.S. di Alghero, durante le attività investigative di routine avevano notato che un uomo straniero faceva frequenti viaggi con brevi fermate in Sardegna, soprattutto ad Alghero.

L'uomo è stato avvistato nuovamente ieri mattina a bordo di un taxi ed è stato sottoposto a un controllo preliminare per chiarire il motivo della sua presenza in zona. Non essendo in grado di fornire una spiegazione plausibile e dichiarando di essere per la prima volta ad Alghero, è stato perquisito e trovato in possesso di cocaina.

L'uomo è stato così arrestato per detenzione illegale di droga. Questa mattina si è tenuta l'udienza di convalida presso il Tribunale di Sassari, che ha ordinato la custodia cautelare in carcere per l'indagato.