Omissione di soccorso e fuga dopo incidenti stradali con feriti sono le pesanti accuse per cui tre automobilisti, due uomini e una donna, sono stati denunciati alla Magistratura dalla Polizia Locale di Cagliari.

In tutti e tre i casi, secondo quanto riferito dagli agenti, i conducenti erano già spariti dalla scena dell'incidente quando le forze dell'ordine sono intervenute per i rilievi, trasgredendo l'obbligo legale di prestare assistenza alle persone coinvolte e di collaborare con le autorità per spiegare il loro comportamento al volante.

Grazie alle rapide indagini condotte dagli agenti della Polizia Locale, che hanno compreso la raccolta di prove, l'ascolto dei testimoni e l'analisi delle registrazioni provenienti dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, i presunti responsabili sono stati prontamente rintracciati e chiamati a rispondere delle loro azioni.

Tutti e tre sono stati denunciati e la patente di guida è stata immediatamente sospesa. Fuggire dal luogo di un incidente, eludendo le proprie responsabilità, non solo è fortemente sconsigliato considerando l'avanzamento delle tecnologie investigative attuali, ma costituisce anche un atteggiamento estremamente scorretto e privo di rispetto verso gli altri.