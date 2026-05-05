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Durante la mattina di oggi, martedì 5 maggio, presso la hall dell'Ospedale San Francesco di Nuoro, si è tenuta la Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità tramite la campagna “Salva vite: igienizza le mani”.
L’evento, organizzato annualmente dalla Direzione medica di Presidio guidata da Antonella Tatti, ha visto la partecipazione entusiasta dei bambini del Nido Aziendale "La Coccinella" e della classe quinta della Scuola Primaria Biscollai di Nuoro.
I piccoli partecipanti hanno completato un percorso educativo con attività didattiche dedicate nelle settimane precedenti, producendo disegni e lavori a tema esposti in una bacheca nella hall ospedaliera.