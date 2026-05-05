Nuovo attacco di Donald Trump a Papa Leone. In un’intervista rilasciata a Hugh Hewitt sul canale Salem News Channel, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato: “Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare”. Parole che riaccendono le tensioni tra Washington e la Santa Sede, a poche ore dalla visita in Vaticano del Segretario di Stato Marco Rubio, atteso per tentare un riavvicinamento dopo le recenti frizioni tra il Pontefice e l’amministrazione americana.

Sulla vicenda è intervenuto anche il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, che ha ribadito la linea del Pontefice: “Il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, la pace come direbbe San Paolo” in ogni occasione “opportuna e inopportuna”. Parolin ha sottolineato come Leone continui a portare avanti il proprio magistero anche di fronte alle critiche e agli attacchi, precisando che non è detto che il Papa risponda direttamente alle ultime dichiarazioni.

Secondo il cardinale, Prevost ha già espresso una posizione chiara e coerente con il suo ruolo: “ha dato una risposta molto, molto cristiana dicendo che lui sta facendo quello che il suo ruolo esige e cioè di predicare la pace”. Una linea che, ha aggiunto Parolin, può essere condivisa o meno, ma resta fedele alla missione del Pontefice, anche in un contesto internazionale segnato da forti tensioni politiche e diplomatiche.