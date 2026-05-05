Cresce l'apprensione a Capoterra per le sorti di Nicola Cambarau, il 39enne di cui non si hanno più notizie dalla serata di domenica 3 maggio. I familiari hanno deciso di affidare ai social un accorato appello, chiedendo la massima collaborazione a chiunque possa aver incrociato l'uomo o la sua vettura nelle ultime ore.

Secondo quanto ricostruito finora, l'ultima traccia certa di Nicola risale alle ore 19 di domenica 3 maggio. L'uomo è stato visto in via Satta, di fronte al locale "Monkey", nel cuore del centro cittadino. Al momento della scomparsa si trovava a bordo della sua auto, una Fiat Punto di colore bianco, targata CV463WE. Da quel momento, il suo telefono risulta irraggiungibile e non ci sono stati ulteriori avvistamenti confermati.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente dopo la denuncia. Le forze dell’ordine, con il supporto dei Vigili del Fuoco, stanno battendo palmo a palmo il territorio di Capoterra e delle zone limitrofe, cercando di ricostruire i possibili spostamenti della Fiat Punto bianca attraverso le telecamere di videosorveglianza della zona.

“Chiunque abbia visto Nicola o la sua auto, o abbia qualsiasi informazione utile, contatti immediatamente le Forze dell’Ordine al 112”, questo l’appello pubblicato sui social. L’invito è quello di prestare attenzione a ogni minimo dettaglio: “Anche un piccolo particolare può fare la differenza per riportarlo a casa”.