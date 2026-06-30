Dopo le segnalazioni relative alle elevate temperature registrate nei reparti dell’Ospedale San Francesco di Nuoro, la Asl 3 di Nuoro ha reso noto l’esito delle verifiche effettuate dai propri servizi tecnici sullo stato della climatizzazione della struttura.

Secondo quanto comunicato dall’Azienda sanitaria, il Corpo Torre dispone complessivamente di 90 camere di degenza: di queste, 77 sono già dotate di climatizzatori portatili autonomi, mentre per le 13 camere attualmente prive è prevista l’installazione dei dispositivi portatili entro pochi giorni.

Nel DEA - Dipartimento di Emergenza e Accettazione, invece, le 43 camere di degenza risultano tutte servite dall’impianto di climatizzazione centralizzato, attualmente operativo.

Per quanto riguarda il Corpo Piastra, le 36 camere, comprese quelle dedicate al Day Hospital, sono tutte climatizzate grazie agli impianti fissi locali (split) installati nelle aree non raggiunte dal sistema centralizzato.

Alla luce delle verifiche effettuate, la Asl comunica che la copertura delle camere di degenza climatizzate raggiunge circa il 93% dell’intera struttura.

L’Azienda sanitaria sottolinea inoltre di essere consapevole che "la qualità dell’accoglienza è parte integrante dell’assistenza ospedaliera" e fa sapere che, per mitigare gli effetti delle elevate temperature nelle aree ancora sprovviste di climatizzazione centralizzata, è in corso l’installazione di ulteriori condizionatori portatili.