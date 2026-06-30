Con l’inizio della stagione estiva, l’Asl Ogliastra riattiva il servizio di guardia medica turistica. A partire da mercoledì 1° luglio e fino al 30 settembre, saranno operative le sedi di Tortolì e Bari Sardo, con l’obiettivo di garantire l’assistenza sanitaria primaria nelle località a maggiore afflusso turistico del territorio, rimanendo comunque a disposizione di tutti i vacanzieri che soggiorneranno in Ogliastra durante l’estate.

La sede di Tortolì, situata in via Monsignor Virgilio 66, nei locali della continuità assistenziale, sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30.

Anche il punto di guardia medica turistica di Bari Sardo, in località Sa Marina (Torre di Barì), entrerà in funzione dal 1° luglio. Il servizio sarà garantito dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Entrambe le guardie mediche turistiche risponderanno al Numero europeo armonizzato 116 117.

L’Asl Ogliastra precisa inoltre che i medici di medicina generale possono prestare la propria attività anche in favore dei cittadini che, trovandosi occasionalmente al di fuori della propria Aggregazione Funzionale Territoriale di riferimento, abbiano necessità di assistenza. La stessa attività viene garantita anche dai medici in attività oraria nei confronti dei cittadini presenti in aree distrettuali diverse da quella di riferimento.

Per questo motivo, nelle altre località turistiche dell’Ogliastra, come Santa Maria Navarrese e Tertenia, i turisti potranno rivolgersi direttamente ai medici di medicina generale in servizio.

L’Azienda sanitaria ricorda che il servizio di guardia medica turistica è rivolto esclusivamente ai cittadini non residenti che, durante il periodo estivo, si trovano nelle località marittime dell’Ogliastra per vacanza o per motivi di lavoro. I residenti continueranno invece a fare riferimento al proprio medico di medicina generale.

Infine, l’Asl ricorda che tutti i non residenti dovranno partecipare alla spesa per le prestazioni sanitarie, secondo il tariffario stabilito dalla Regione Sardegna: 20 euro per la visita ambulatoriale, 35 euro per la visita domiciliare e 8 euro per la visita di controllo.