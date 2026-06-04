Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 giugno, nelle campagne del territorio comunale di Noragugume, in località R. Cannissones, in provincia di Nuoro, rendendo necessario l’intervento dei mezzi aerei del Corpo Forestale della Sardegna.

Le operazioni di spegnimento sono coordinate sul posto dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Bolotana, che sta dirigendo le squadre impegnate nel contenimento del rogo.

In una prima fase è intervenuto l’elicottero proveniente dalla base operativa del Corpo Forestale di Fenosu, a supporto delle squadre a terra.

Successivamente, visto l’evolversi dell’incendio, è stato disposto l’invio di un secondo elicottero dalla base operativa di Villasalto. Inoltre è stato richiesto l’intervento di un Canadair proveniente da Ciampino per rafforzare le operazioni di spegnimento dall’alto.

Le attività sono tuttora in corso e si attendono ulteriori aggiornamenti sull’estensione dell’area interessata dalle fiamme e sull’esito degli interventi.