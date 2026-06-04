Il meraviglioso territorio di Fonni, tra natura, montagna e paesaggi spettacolari, è in questi giorni lo scenario di uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno, con i festeggiamenti annuali in onore di Nostra Signora dei Martiri, organizzati dal Comitato Leva ’87. Dallo scorso 31 maggio e fino al prossimo 9 giugno, il paese sarà infatti animato da un ricco e succulento programma che unisce spiritualità, tradizioni popolari, musica e momenti di divertimento e cultura per persone di tutte le generazioni.

Il cuore della manifestazione è rappresentato ovviamente dalle celebrazioni religiose, con le Sante Messe che verranno celebrate per tutta la durata del Decenario presso il santuario dedicato alla Madonna dei Martiri. Attese dalla comunità e dai visitatori la processione del Santissimo Sacramento, prevista per domenica 7 giugno, e la solenne processione di lunedì 8 giugno con il simulacro della Beata Vergine Maria Regina dei Martiri, accompagnata dai cavalieri "De S’Istangiartu" di Fonni, dai gruppi folk e dai rappresentanti della tradizione locale e del territorio.

Ma l'evento non riguarderà solo la spiritualità: il Comitato ha infatti organizzato un calendario di eventi civili capace di coinvolgere residenti e visitatori. Sabato 6 giugno spazio ai più piccoli con animazione, gonfiabili, maxi scivoli, mascotte Disney e toro meccanico. La serata proseguirà all’insegna della musica e del divertimento con “80 Voglia di 90” e il DJ set di Chris Loi.

Grande attesa per domenica 7 giugno, quando il palco di Fonni ospiterà il concerto di Francesca Michielin, una delle artiste più apprezzate del panorama musicale italiano contemporaneo. A seguire, DJ ThomC accompagnerà il pubblico fino a tarda notte.

Lunedì 8 giugno sarà dedicato alle tradizioni della Sardegna con una suggestiva serata folk presentata con eleganza da Roberto Tangianu. Sul palco si alterneranno gruppi folk e tenores provenienti da diverse comunità dell’isola, offrendo uno spettacolo autentico di musica, canto e ballo tradizionale.

La giornata conclusiva, martedì 9 giugno, vedrà nuovamente protagonisti i bambini con giochi, musica e il laboratorio "Magiche Bolle". In programma anche l’esibizione degli allievi della scuola di ballo dell’Associazione culturale "Brathallos", la cena comunitaria offerta dal Comitato, lo spettacolo teatrale "OrgoSocial – I-Stories del post", l’estrazione della lotteria e il gran finale con "Zenias Balladores de Sardigna Tour".

Dopo tanto impegno e preparazione, l'entusiasta, appassionata e ospitale comunità di Fonni si prepara ad accogliere sia i fedeli che i turisti, creando un'atmosfera festosa e partecipativa che celebra le tradizioni sarde.

Un evento annuale rafforza il legame tra la fede, l'identità culturale e il senso di appartenenza, preservando così le radici profonde della città.

Il Comitato Leva ‘87 ha voluto ringraziare tutta la comunità per il sostegno ricevuto durante l’anno di preparazione dell’evento, rivolgendo a tutti l’augurio tradizionale: "Atteros Annos e Mèngius!".