Cambio alla guida dei deputati di Forza Italia alla Camera: Enrico Costa è il nuovo capogruppo, eletto dall’assemblea del gruppo parlamentare al posto di Paolo Barelli.

Nel suo primo intervento, Costa ha voluto sottolineare fin da subito il segno della continuità e del dialogo interno, ringraziando il predecessore e la leadership del partito: "Voglio ringraziare Paolo, la cui porta è sempre rimasta aperta, e Antonio Tajani...". Un passaggio accompagnato anche dal ricordo del fondatore azzurro, Silvio Berlusconi. Il nuovo capogruppo ha quindi tracciato la linea del suo mandato, indicando in coesione e competenza le parole chiave e ponendo l’accento sulla valorizzazione delle individualità all’interno del gruppo: "Mi impegno a valorizzare le professionalità di ciascuno". Centrale anche il metodo di lavoro che intende adottare: "Parlerò con ciascuno di voi deputati per fare le scelte giuste, rispettando e valorizzando la storia di ciascuno".

Parole di apprezzamento sono arrivate dal capogruppo uscente Barelli, che ha rivendicato il lavoro svolto negli anni alla guida dei deputati azzurri: "Sono orgoglioso del lavoro portato avanti assieme al gruppo parlamentare che mi onoro di avere, per ben due volte, presieduto - dichiara Barelli, capogruppo uscente di Forza Italia - Ringrazio tutti i colleghi per gli obiettivi raggiunti in ambito legislativo, per i provvedimenti portati avanti, per le convergenze individuate tra equilibri e sensibilità differenti. L’attività, viva, dinamica della nostra comunità politica sono certo sarà ulteriormente valorizzata da Enrico Costa, a cui mi lega anche un'amicizia personale. Sono certo che Enrico saprà interpretare questo ruolo con determinazione e competenza, nel solco dei valori di Forza Italia, grazie ai quali dieci parlamentari - durante la mia presidenza - hanno scelto di aderire a Forza Italia. Io continuerò a lavorare, con la passione e l'entusiasmo di sempre, a sostegno del governo di centrodestra - guidato dal premier Giorgia Meloni - di cui Forza Italia è pilastro fondamentale e, naturalmente, resterò a disposizione dei nostri parlamentari e del nuovo capogruppo per individuare ogni iniziativa utile per evidenziare ulteriormente il lavoro virtuoso già espresso dal gruppo parlamentare che ho avuto la fortuna di presiedere".

A chiudere il quadro, il messaggio del segretario nazionale Antonio Tajani, che in una nota ha voluto ringraziare Barelli per il lavoro svolto: "Ringrazio Paolo Barelli per il lavoro svolto alla guida dei deputati di Forza Italia. Concreto, leale, efficiente, ha sempre lavorato nell’interesse del partito, senza personalismi, contribuendo alla crescita consistente del gruppo parlamentare e dei consensi che Forza Italia ha avuto dalle elezioni europee in poi. Il suo lavoro sarà ancora prezioso per il futuro del nostro movimento".