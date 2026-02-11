Una nuova fase che riguarda la continuità territoriale aerea in Sardegna comincerà dal prossimo 29 marzo. Come afferma la presidente della Regione, Alessandra Todde, sono già in vendita i biglietti relativi alle rotte assegnate e, da quella data, residenti e lavoratori potranno viaggiare a tariffe ridotte sulle principali tratte da e per Roma Fiumicino e Milano Linate dagli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero.

La governatrice parla a questo proposito di "un nuovo diritto a spostarsi", e di un sistema che punta a rendere più accessibile la mobilità da e per la Sardegna.

Le nuove tariffe residenti

La presidente afferma che dal 29 marzo 2026, con Aeroitalia, le tariffe andata e ritorno per i residenti saranno sensibilmente più basse rispetto alle precedenti. Per esempio:

Cagliari–Roma Fiumicino: circa 118 euro A/R (contro i precedenti 145 euro);

Cagliari–Milano Linate: circa 136 euro A/R (prima circa 157 euro);

Olbia–Roma Fiumicino: circa 119 euro A/R (prima circa 147 euro);

Olbia–Milano Linate: circa 142 euro A/R (prima circa 159 euro);

Alghero–Roma Fiumicino: circa 119 euro A/R (prima circa 145 euro).

Resta invece garantita da ITA Airways fino a ottobre 2026 la tratta Alghero–Milano, mentre la Regione procederà alla pubblicazione di un nuovo bando dedicato.

L’impatto sulle famiglie

Secondo quanto comunicato dalla presidente, "una famiglia di quattro persone (due adulti, un tredicenne e un bambino) che oggi spende circa 537 euro per un viaggio A/R Cagliari–Roma Fiumicino potrà risparmiare tra i 100 e i 140 euro su un singolo viaggio".

Restano invariate le condizioni relative a bagaglio incluso, possibilità di cambio e flessibilità del titolo di viaggio.

Più frequenze e gestione dei picchi

Il nuovo modello, come afferma la presidente, "prevede anche un aumento delle frequenze e una migliore distribuzione degli orari". I voli aggiuntivi verranno infatti attivati con una soglia di riempimento più bassa: si passa dal 91% all’80% della capienza, con l’obiettivo di gestire meglio i picchi di domanda.

Chi accede alle tariffe agevolate

Possono accedere alle tariffe residenti:

Cittadini residenti in Sardegna;

Persone con disabilità con invalidità pari o superiore all’80%;

Passeggeri tra i 2 e i 21 anni;

Studenti universitari fino ai 27 anni;

Over 70.

Nel nuovo modello si aggiungono:

Militari in servizio lavorativo in Sardegna;

Sportivi agonisti non professionisti appartenenti a società sportive sarde;

Lavoratori con sede stabile e continuativa nell’Isola.

La governatrice afferma che "le agevolazioni vengono estese, tramite autocertificazione, anche ai residenti fuori Sardegna con parenti fino al terzo grado nell’Isola, ai lavoratori occasionali e agli assistenti di familiari beneficiari della legge 104 e ai tutori di residenti sardi. Per queste categorie il biglietto sarà pari alla tariffa residenti con un piccolo sovrapprezzo, ma non più a tariffa piena di libero mercato".

La tariffa scontata viene inoltre estesa ai minori fino a 14 anni, superando il precedente limite dei 12. Le tariffe agevolate valgono tutto l’anno.

Coincidenze internazionali e quadro normativo

La Regione sottolinea anche un miglioramento dei collegamenti internazionali: grazie agli accordi con Air France, KLM, Delta Air Lines, Etihad Airways e Qatar Airways, sarà possibile acquistare un unico biglietto per le prosecuzioni da Roma e Milano, riducendo disagi e coincidenze perse.

La nuova continuità, evidenzia la presidente Todde, rappresenta «un risultato ottenuto nel rispetto delle normative europee e in uno dei momenti più complessi per il mercato aereo internazionale, segnato dalla carenza di aeromobili e dalla saturazione degli slot aeroportuali».

"Raggiunto questo obiettivo – conclude – concentreremo il lavoro sul miglioramento degli strumenti accessori della mobilità aerea su cui la Regione può intervenire, dai rimborsi ai passeggeri alle nuove rotte".