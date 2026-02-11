Tragedia durante la mattina di oggi, mercoledì 11 febbraio, nella Strada Statale 293, all’altezza del chilometro 44+300, nel territorio di Siliqua.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri di Siliqua, intervenuti sul posto, un operaio di 46 anni, nato a Siliqua e residente a Narcao, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, è stato colto da un improvviso malore, probabilmente un arresto cardiocircolatorio e, a causa della perdita dei sensi, la sua auto si è scontrata con il guardrail al margine della carreggiata, terminando la propria corsa senza coinvolgere altri mezzi o persone.

I sanitari giunti sul posto hanno tentato le manovre di soccorso, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, che sarebbe avvenuto a causa del malore.

L'incidente non ha provocato ulteriori danni a cose o ferimenti a terzi. L’Autorità Giudiziaria, informata dai Carabinieri che hanno proceduto ai rilievi di rito, ha disposto la restituzione della salma ai familiari per le esequie.