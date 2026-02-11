Il maltempo ferma il primo appuntamento del Carnevale Tissese. L’evento in programma per Giovedì Grasso, 12 febbraio, è stato annullato a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

L’esibizione del gruppo Fantasias De Ballos, inizialmente previsto nel pomeriggio in piazza Municipale, è stato cancellato. Le musiche e i balli del gruppo saranno riprogrammati nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio, alle ore 18, permettendo così alla comunità di vivere comunque uno dei momenti più attesi della manifestazione.

Resta invariato il resto del programma del Carnevale Tissese 2026, che continua a confermarsi appuntamento identitario per il paese.

Martedì Grasso, 17 febbraio alle 18:00, la piazza ospiterà la Favata e Ceciata, altro momento simbolo della tradizione locale. La serata sarà arricchita dalla partecipazione del gruppo di maschere tradizionali di Neoneli, Sos Corriolos, e dalle sonorità dei Ballade Ballade Bois, in un intreccio di cultura popolare e festa comunitaria.

Il momento più atteso arriverà sabato 21 febbraio alle 15:30, con la grande sfilata dei gruppi e carri allegorici che attraverserà le vie del centro. Maschere, colori e creatività animeranno il paese, per poi concludersi in piazza Municipale con l’intrattenimento musicale finale.

“Il Carnevale Tissese è un appuntamento che cresce, si rinnova e rafforza il senso di comunità. È una festa che appartiene a tutti, perché nasce dalla collaborazione tra associazioni, volontari e cittadini, e perché racconta l’identità di un paese che sa stare insieme e valorizzare le proprie tradizioni”, dichiarano il sindaco GianMaria Budroni e l’assessore alla cultura Domenico Masia.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Sing Sing Sing, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con il Comitato di Santa Vittoria e Santa Anastasia, che cureranno lo street food. Dallo scorso anno, il Carnevale Tissese rientra tra i Grandi Eventi della Regione Sardegna, riconoscimento che valorizza l’impegno organizzativo e la qualità della proposta culturale del paese.