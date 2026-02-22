Due persone sono state arrestate per l’aggressione avvenuta ieri sera nelle campagne di Sarule, al termine di una lite che ha coinvolto quattro individui legati da rapporti di parentela.

I carabinieri hanno fermato un uomo di 52 anni e un giovane di 24. Il primo deve rispondere di rapina impropria: avrebbe sottratto il telefono alla vittima mentre con il dispositivo veniva ripresa l’aggressione. Il 24enne è accusato di rapina impropria e tentato omicidio.

Durante lo scontro un uomo è stato colpito alla testa con una roncola. Soccorso dal personale del 118, è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro per le cure necessarie.

Per entrambi gli arrestati si sono aperte le porte del carcere di Nuoro, dove sono stati trasferiti a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti e le responsabilità di ciascuno dei coinvolti.