Un pareggio per muovere la classifica, è questa l'estrema sintesi del match all'Unipol Domus di queata sera; Cagliari e Lazio, sostanzialmente, non si fanno del male e chiudono la gara con pochissime conclusioni in porta da una parte e dall'altra. Forse, vista anche la pochezza offensiva dell'avversario di oggi, si sarebbe anche potuto osare qualcosa in più.

Nel primo tempo i due portieri sono praticamente inoperosi, ma è la squadra di casa ad andare più vicina alla rete, in particolare con il palo esterno di Zè Pedro e con il colpo di testa a lato di Adopo. Nella ripresa, forse, le occasioni nitide sono ancora meno, con il solo gol di Palestra annullato per fuorigioco come emozione più intensa. Nel finale anche l'espulsione per doppia ammonizione di Mina.

Il Cagliari sale così a 29 punti, alla pari del Parma, prossimo avversario dei rossoblù al Tardini, e tiene a +8 il vantaggio sulla Fiorentina terz'ultima.