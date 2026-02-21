Paura questo pomeriggio nelle campagne tra Sarule e Ottana, dove una violenta lite tra quattro persone imparentate tra loro sarebbe degenerata in un’aggressione armata. Secondo i primi accertamenti dei Carabinieri di Nuoro, la discussione sarebbe scoppiata per questioni di confini tra i loro terreni.

Durante il diverbio, i familiari si sarebbero affrontati brandendo attrezzi agricoli: uno di loro ha riportato gravi ferite alla testa causate da colpi di roncola ed è stato trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro da un’ambulanza del 118.

Due degli altri coinvolti sono stati accompagnati in caserma dai Carabinieri per ulteriori accertamenti e per chiarire la dinamica dell’episodio. Le indagini proseguono per capire eventuali responsabilità penali e ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto.