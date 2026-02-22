Due persone sono finite in carcere per l’aggressione a un cinquantenne avvenuta lo scorso dicembre davanti al circolo privato Buddha Amici, nel quartiere di San Michele a Cagliari.

Le indagini della terza sezione della Squadra mobile hanno ricostruito che un 42enne avrebbe colpito la vittima con una mannaia, mentre un 46enne avrebbe preso parte all’azione impugnando un bastone di ferro. L’uomo aggredito ha riportato lesioni personali gravi e aggravate in concorso, con una prognosi di 45 giorni: un profondo taglio al braccio sinistro con lesione dei tendini e frattura, altre ferite da taglio e le fratture del setto nasale e della mascella.

Trasportato d’urgenza all’ospedale “G. Brotzu”, è stato sottoposto a un delicato intervento di ricostruzione del tendine nel reparto di chirurgia della mano.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cagliari, si è basata sull’analisi delle immagini di videosorveglianza e sulle testimonianze raccolte. Il 42enne, già ai domiciliari per un’ordinanza del 9 settembre 2025 nell’ambito di un’altra indagine della Squadra Mobile su un sodalizio con base in un circolo abusivo di via Tiepolo, era indagato per spaccio, furti e rapine aggravate. Il 46enne è stato rintracciato nella propria abitazione, mentre il provvedimento nei confronti del 42enne è stato notificato in carcere.